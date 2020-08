La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna il ds Riccardo Di Bari ha raggiunto l’accordo con il calciatore Jonathan Djwomo Adusa. Il classe 2001 è arruolabile come esterno offensivo ma anche come seconda punta. Il calciatore ghanese nella sua carriera ha disputato numerose presenze nei settori giovanili di Lazio, Bologna e Ascoli. Djwomo ha già giocato nella massima serie dilettantistica per ben due stagioni prima con la maglia del Roccella realizzando 4 reti in 13 gare e poi con le maglie di Montegiorgio e Cittanovese.