Neanche una improvvisa violenta pioggia ha fermato la voglia di scendere in piazza del centrodestra andriese, cosiddetto tradizionale, che ieri sera in viale Crispi ha dato il via ufficiale alla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative con i partiti della coalizione ed il candidato Antonio Scamarcio. Agli interventi dei rappresentanti dei partiti, interrotti dalla improvvisa pioggia, è seguito il comizio di Scamarcio. Un lungo intervento nel quale diversi sono stati gli spunti dettati dal candidato andriese che ha voluto rimarcare più volte la necessità di cambiare paradigma politico della coalizione ampliandolo ad un più collegiale noi rispetto a personalismi che hanno più volte bloccato le attività amministrative e deteriorato i rapporti istituzionali.

Tanti i temi trattati durante l’intervento in viale Crispi con sfondo l’hashtag #tornailsereno. Ma l’assoluta priorità in caso di elezione non potrà che esser un’operazione verità sui conti del comune ed un contatto diretto con la cittadinanza.

