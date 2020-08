Una città aperta ed inclusiva, più accogliente e soprattutto in cui siano messi in moto tutti quei processi che portino alla salvaguardia di tutte le persone. SI è parlato di violenza di genere, omotransfobia e diritti negati nel “Giardino di Laura”, ieri sera con Vladimir Luxuria giunta ad Andria per sostenere la candidatura alla carica di Sindaco, con liste civiche, di Laura Di Pilato.

1 of 6

Attivista, scrittrice, personaggio ormai importante del panorama televisivo italiano e soprattutto ex politico. Vladimir Luxuria, nata a Foggia, è stata deputata durante la XV legislatura divenendo la prima transgeneder ad esser eletta all’interno di un Parlamento in uno stato europeo. Tante le battaglie portate avanti in quella esperienza politica ma anche dopo. Tanto il coraggio portato in campo per difendere diritti spesso negati alla comunità LGBT e più in generale delle donne. Ed è stato questo il concetto più importante espresso proprio nella serata di ieri: Andria, può e deve esser, una città più attenta a quanto spesso accade nelle mura domestiche e non solo.

Il servizio di News24.City.