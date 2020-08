I vertici regionali dei principali partiti di centrodestra ad Andria, domani, per celebrare l’apertura ufficiale della campagna elettorale dell’avv. Antonio Scamarcio e della coalizione.

L’on. Luigi D’Eramo, per la Lega, l’on. Marcello Gemmato, per Fratelli d’Italia, l’on. Mauro D’Attis e il sen. Dario Damiani, per Forza Italia, insieme con i responsabili locali degli stessi partiti e delle “civiche” (Scamarcio Sindaco, Andria Più e Catuma 2020), faranno quadrato attorno al candidato Sindaco per testimoniare e ribadire l’unità e la coesione della compagine nella competizione alle porte.

«Sono molto felice della presenza dei massimi esponenti regionali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – dichiara il candidato Sindaco Scamarcio – perché così potremo offrire alla città la rappresentazione plastica di quello che è il nostro modo di intendere l’impegno al servizio esclusivo della città: disponibilità, ascolto, attenzione, concretezza».

L’appuntamento con la manifestazione è giovedì 6 agosto, alle ore 19, all’angolo fra viale Crispi e corso Cavour.