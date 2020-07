Continuano purtroppo ad aumentare i casi di Coronavirus in Puglia. L’ultimo bollettino epidemiologico della Regione ha registrato ben 10 nuove positività: 7 sono nella provincia di Lecce, 2 in quella di Foggia e 1 una in quella di Bari. In totale dall’inizio dell’epidemia sono 4.606 i casi di Covid-19 accertati in tutta la Regione.

Preoccupa particolarmente la situazione nel territorio salentino: le 7 positività riguardano alcuni cittadini provenienti dall’estero, ma anche un intero nucleo familiare originario di Nardò. La Asl di Lecce già da alcuni giorni è a lavoro per tracciare tutti i possibili contatti per circoscrivere il focolaio.

Aumenta nuovamente il numero degli attualmente positivi in tutta la Regione che sono 92, e sale a 17 il numero dei pazienti ricoverati con sintomi lievi, restano vuote le terapie intensive, mentre sono 74 le persone in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati ne decessi ne guariti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 29-7-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/A3dB7