Ad Andria si è tenuto il 2° appuntamento con l’aperitivo di Confcommercio Giovani Bat. L’obiettivo di questi incontri è discutere con i giovani del territorio che si stanno distinguendo nel mondo di internet e del digital.

Ospite questa volta è stato il 20enne andriese Luca Marmo, co-Fonder dell’app “MammaItalia” utilizzata per trovare il vero cibo italiano all’estero.

Si tratta di una mappa interattiva dove non si trovano musei o monumenti, ma solo negozi di alimentari che vendono vero cibo 100% Made in Italy. Con questa app, scaricabile su Play Store e Apple Store, oltre a poter acquistare i prodotti direttamente dal cellulare, è possibile seguire le centinaia di ricette presenti all’interno della piattaforma.

Sono migliaia le aziende italiane che hanno deciso di essere presenti su MammaItalia per promuoversi e far conoscere i propri prodotti all’estero. Inoltre un altro importante obiettivo è quello di contrastare il fenomeno dell'”Italian sounding”, cioè tutti quegli alimenti che hanno solo il nome vagamente italiano ma non sono assolutamente Made in Italy.

Un incontro interessante che ha permesso ai tanti presenti di poter dialogare con uno dei più influenti innovatori digitali del momento, entrato nella lista 2020 di Forbes Italia under 30.