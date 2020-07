Nel primo giorno utile già completate tutte le procedure di iscrizione ai prossimi campionati di Serie D e Juniores nazionali della Fidelis Andria. Gran lavoro da parte della società e della segreteria che in poche ore hanno concluso tutto l’incartamento da inviare in Lega per l’iscrizione al prossimo campionato. Tutta la documentazione è stata consegnata comprese liberatorie dei tesserati 2019/20 e disponibilità impianti di gioco.

«Abbiamo fatto un passo che a molti potrebbe apparire scontato ma che chiaramente non lo è anche alla luce delle tante difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria – ha spiegato Aldo Roselli, Presidente della Fidelis Andria – stiamo lavorando alacremente, a fari spenti come abbiamo più volte detto, per continuare a far vivere sempre più forte la nostra Fidelis. Come ribadito in diverse occasioni non ci sono pendenze passate. Oggi è il primo giorno possibile e siamo tra le poche società in Italia ad aver già completato tutta la pratica necessaria all’iscrizione. È un piccolo ma importante passo che realizziamo per la terza volta dall’inizio di questa avventura. Quest’anno poi – ha concluso Aldo Roselli – vedo un’aria nuova e questa voglia di Fidelis che sta attraversando la città è davvero molto importante».