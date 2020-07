Terzo acquisto, per la rosa della prossima stagione, per il ds della Fidelis Andria Riccardo Di Bari, che nella mattinata odierna ha trovato l’accordo con il classe 2000 Christian Notaristefano. Il giovane nativo di Altamura é un esterno di centrocampo che può occupare entrambe le fasce. Nella sua carriera vanta presenze nella Primavera della Spal. In passato ha giocato con la maglia della Nazionale della Lnd e con il Benevento ha disputato anche il Torneo di Viareggio. Nella scorsa stagione, il calciatore dotato di una buona fisicità, ha giocato con le maglie di Foggia prima e Gravina poi, collezionando in gialloblù 6 presenze.