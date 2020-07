Primi due squilli di mercato per il DS della Fidelis Andria Riccardo Di Bari: firmato nel pomeriggio l’accordo con Simone Giuliano e Calogero Manuel Minacori. Difensore centrale sinistro classe 1997 Giuliano la scorsa stagione titolare nel Marina di Ragusa in serie D girone I con la quale ha collezionato 25 presenze e siglato due reti. Una carriera già molto ricca di presenze importanti per il 23enne difensore siciliano che ha collezionato 13 presenze con la maglia azzurra tra Under 17 ed Under 19 oltre ad esser cresciuto nella primavera del Palermo collezionando oltre 50 presenze. Per lui anche una parentesi in serie C con la Sicula Leonzio.

Ala sinistra di grande corsa il classe 2000 Calogero Manuel Minacori, giovanissimo ha esordito in Serie C nell’Akragas con dieci presenze tra i Pro, prima delle esperienze nella Primavera del Palermo e la Primavera del Perugia con cui ha collezionato una quindicina di presenze. Ma la consacrazione è arrivata nella scorsa stagione quando il giovane quasi 20enne ha disputato una stagione da titolare nell’Olimpia Agnonese nel girone F di serie D collezionando 23 presenze e 3 reti prima dello stop del campionato.