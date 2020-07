«Come tutte le persone che hanno vissuto drammaticamente il Covid-19, io non sottovaluto mai alcun rischio e vi prego di trasferire questo approccio a tutti. Quelli che pensano che non tocca a loro e non utilizzano le mascherine quando è un obbligo o non si fanno controllare o curare quando devono, sono degli irresponsabili». Lo ha detto il ministro per le Autonomie e gli Affari regionali, Francesco Boccia, questa mattina ad Andria durante la presentazione della candidata Giovanna Bruno a sindaco di Andria per la coalizione di centrosinistra.

«Se siamo ancora qui – ha aggiunto – è perché ha funzionato il senso di comunità italiano. L’Italia non ha costruito fosse comuni ne’ mai qualcuno avrebbe pensato a una soluzione cosi’ estrema. Gli italiani, quando e’ scoppiata la crisi, non sono corsi nelle armerie a comprare armi per difendersi dal prossimo, in noi è scattata la solidarietà delle nostre comunità. Ci siamo tenuti per mano anche soffrendo. Molti nostri cari non ce l’hanno fatta, tanti altri si’. E anche per chi non c’è più abbiamo il dovere di continuare a rispettare le regole mentre completiamo il rafforzamento delle reti sanitarie».

Boccia, rivolgendosi a Bruno, ha detto commuovendosi «la città di Andria è donna e forte come te. Ha voglia di tornare a vivere, cosi’ come la nostra storia ci insegna».