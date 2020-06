Raffaele Quaranta e Andria: una storia lunga, intensa, emozionante, fatta di passione, calore e soddisfazioni. È una storia che racconta di oltre 200 presenze e due promozioni ottenute con la maglia della Fidelis: la prima in C1 nel 1989, la seconda in B nella stagione ’91-’92, con tanto di gol decisivo nell’ultima partita contro il Chieti. Ricordi indelebili. Da ieri, invece, è partita una nuova storia ad Andria per Quaranta, nominato direttore tecnico della Virtus Andria, società che punta molto, e continuerà a farlo anche in futuro, sulla crescita del vivaio.

Raffaele Quaranta è tornato nella città a cui è maggiormente legato. E lo ha fatto con l’obiettivo di lasciare nuovamente il segno, seppur con ruoli e compiti differenti. Il messaggio che lancia il nuovo direttore tecnico della Virtus Andria è molto chiaro sull’importanza che rivestono oggi le scuole calcio e i settori giovanili ed è rivolto alle società, sia professionistiche che dilettantistiche.

Il servizio.