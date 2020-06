«Chi è diversamente abile ogni giorno deve attendere l’aiuto e l’assistenza di qualcuno per compiere, a volte, anche le attività più frequenti della vita quotidiana. La legge approvata dal Consiglio regionale oggi sugli interventi per favorire la vita indipendente è un passo importante, ma a cui devono seguire dei passaggi concreti. Un’istituzione seria deve farlo, deve alleggerire un carico spesso pesante, portato sulle spalle dalle persone che versano in questa condizione e dalle loro famiglie che prestano cura e sostegno ogni giorno. Oggi, con la legge che ho sentitamente sottoscritto, abbiamo messo una prima pietra, annoverabile come segno di attenzione e consapevolezza, ma c’è un intero percorso da tracciare».

E’ quanto scritto in una nota dal presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo.