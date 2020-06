Il mercato settimanale di merci varie del lunedì ad Andria ripartirà regolarmente a partire dal 15 giugno e cioè da lunedì prossimo. E’ il risultato giunto al termine della riunione di questo pomeriggio presso Palazzo di Città, tra l’amministrazione commissariale e le associazioni di categoria. Si riparte regolarmente nelle aree solite del mercato e cioè via Bruno Buozzi, viale Gramsci, via Achille Grandi e l’anello esterno dello Stadio “Degli Ulivi”, con gli stalli e le concessioni assegnate.

Dopo le diverse proposte da parte dell’amministrazione commissariale che aveva avviato uno studio di fattibilità per la divisione in tre delle aree in cui svolgere il mercato, c’è invece il dietrofront e l’accordo complessivo sulla ripresa regolare dell’attività dei circa 500 ambulanti della Città di Andria ormai fermi da quattro mesi. Durante la riunione è stata più volte ribadita la necessità di rispettare tutte le norme di sicurezza per evitare possibili problemi e lunedì prossimo sarà sin da subito un banco di prova importante per il futuro.

Futuro che vedrà comunque possibili problemi a partire da agosto quando inizieranno le attività preliminari al via dell’importante cantiere di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria. Ci potrebbero esser dei disagi e soprattutto degli spostamenti selettivi in base alle necessità della Ferrotramviaria che effettuerà saggi e lavori preliminari all’avvio vero e proprio del cantiere previsto per ottobre. La soddisfazione delle associazioni di categoria con in testa Casambulanti e UniPuglia.