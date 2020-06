Il Settore Programmazione Economica Finanziaria – Servizio Tributi, informa che le scadenze per pagare l’IMU 2020 – imposta municipale propria, restano quelle del 16 giugno per l’acconto e del 16 dicembre per il saldo.

I coefficienti per la determinazione della base imponibile non sono stati modificati dalla nuova normativa e sul link: https://www.comune.andria.bt.it/come-fare-per/avere-informazioni-sui-tributi/ è possibile calcolare in autonomia l’IMU 2020 con il calcolatore ANUTEL.

I dettagli nella informativa allegata: INFORMATIVA IMU 2020