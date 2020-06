Rapina questa mattina ad Andria in periferia attorno alle 9.30.

In via Vecchia Barletta, nei pressi del Parco intitolato a Graziella Mansi, un’auto di grossa cilindrata ha affiancato e bloccato una Lancia Y a bordo della quale c’era un dipendente di un distributore di carburanti della città diretto al proprio istituto bancario, per il versamento dell’incasso in contanti.

L’auto, con a bordo i malviventi, ha prima speronato e poi bloccato l’altra vettura sino a farsi consegnare con metodi bruschi l’intero ingente incasso trasportato. Subito dopo i malviventi hanno fatto perdere le loro tracce. Sull’accaduto al lavoro le forze dell’ordine.