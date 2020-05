Ormai con l’emergenza da Covid-19 abbiamo imparato a conoscere da vicino il significato del termine tamponi. Ma la stragrande maggioranza di cittadini non ha probabilmente ben compreso fino in fondo cosa siano e come si effettuano e soprattutto quando si effettuano.

Per approfondire meglio, allora, abbiamo deciso di incontrare i responsabili e biologi della rete Extralab, una rete fatta da diversi laboratori assieme e sparsi per tutta la provincia BAT ed autorizzata dalla Regione Puglia nelle scorse settimane per aiutare la sanità pubblica nella realizzazione dei tamponi a domicilio e con metodi “veloci” ed all’avanguardia nella lettura dei risultati. Naturalmente tamponi effettuati da personale infermieristico con tutti i dispositivi di protezione individuali e la massima cautela del caso. Tamponi effettuati in una delle tre circostanze eventualmente verificatesi.

Una rete ben salda sull’intero territorio provinciale, la prima autorizzata a collaborare in modo diretto con la Regione per alleggerire il carico di tamponi interamente nelle mani del laboratorio del “Dimiccoli” di Barletta. Una rete che comprende il Laboratorio “Rana” di Bisceglie, ma anche il laboratorio “Esplora” di Andria, i laboratori “Palazzo” tra Margherita e Trinitapoli ed i laboratori “Dell’Olio” ed anche quello “Di Liddo” di Trani.



