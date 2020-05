«Questo weekend del 30 e 31 maggio torniamo per strada, o in spiaggia, o in campagna, ovunque vogliamo ed in maniera autonoma mettiamo in atto una azione di cleanup, una azione di pulizia di rifiuti abbandonati. Non ci interessano i commenti negativi. Il nostro obiettivo va ben oltre: con l’azione buttiamo il cuore oltre l’ostacolo. prima i fatti, con l’azione, e poi forse le parole».

Dopo il lockdown per l’epidemia da Covid-19 tornano in campo di ragazzi dell’associazione “3Place” impegnata nel territorio andriese e della sesta provincia nelle azioni di pulizia per le strade e nelle campagne.

«Riteniamo che non sia ancora tempo di fare azioni di gruppo – precisa l’associazione – perchè spesso durante l’azione si potrebbero incorrere in fasi in cui i distanziamenti non siano garantiti. Abbiamo due opzioni: se l’azione è fatta in settimana, sino a sabato – suggerisce 3Place – possiamo portare i rifiuti all’isola ecologica. Mentre se fatta di domenica ce li portiamo a casa. L’importante non è raccogliere grandi quantità (se poi non le si riesce a trasportare a casa o all’isola), ma l’azione in sè per sè. Non utilizzate i contenitori che ci sono per strada (quelli a differenza di quello che fa qualche andriese, vanno usati per rifiuti di piccole dimensioni, non per l’immondizia di casa propria)».