«Ieri ho sperimentato sulla mia pelle il disagio che vivono molti nostri concittadini che abitualmente prendono il mezzo pubblico ASA per raggiungere il centro città o muoversi all’interno della stessa. Molti di loro sono anziani, gente che non ha la possibilità di guidare o prendere mezzi privati. A loro, a causa dell’emergenza da covid-19, tutt’ora in atto, è stata limitata la possibilità di usufruire del servizio di trasporto in quanto le corse, per garantire il rispetto delle norme anti contagio, possono accogliere 8 persone al massimo». Interviene così, in una nota, Laura Di Pilato, candidata a Sindaca del Comune di Andria.

«Pertanto, alle fermate, soprattutto nei punti e negli orari cruciali, si formano code ed è evidente la necessità di implementare le corse e i mezzi piuttosto che sospendere definitivamente il servizio. Mi rincuora la trattativa in corso tra la gestione commissariale e la regione Puglia che sono certa troverà presto una soluzione definitiva atta a scongiurare il licenziamento delle 16 unità. Nel frattempo, però, chiedo al commissario Turafiello di intervenire con l’implementazione delle corse per evitare, soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva, che molti nostri concittadini paghino ulteriormente gli effetti della pandemia.

Una città per definirsi tale deve tenere particolarmente ai bisogni dei suoi cittadini, soprattutto quelli delle fasce più vulnerabili. Spero che il Commissario straordinario accolga questa richiesta che non è mia personale ma di tanti andriesi che per scelta o per necessità scelgono di muoversi con il trasporto pubblico locale che è punto nevralgico per uno sviluppo sostenibile della nostra comunità».