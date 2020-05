Il dolore mai sopito di una famiglia che ha fatto dell’arte, in particolare quella musicale, una ragione di vita. Il dolore che però si trasforma in solidarietà. E’ la storia della famiglia D’Ercole di Andria che da ormai diversi anni ha voluto creare un’associazione in ricordo di Daniela, una giovane cantante, promessa della musica mondiale, tragicamente scomparsa nell’ormai lontano 2011 a New York dopo esser stata investita mentre attraversava la Broadway. Musica e sociale in un connubio che anche in questa emergenza sanitaria l’associazione con tutta la famiglia D’Ercole non ha voluto far mancare.

In testa papà Saverio con Raffaele e Francesca per consegnare i 150 camici protettivi per gli operatori dell’Ospedale “Bonomo” di Andria. La donazione questa mattina per un gesto semplice ma dal grande valore simbolico. In un momento in cui ci si è dovuti privare della socialità e della libertà di uscire per combattere assieme il virus, molti hanno sentito l’esigenza, come l’Associazione che porta il nome di Daniela, di fare un piccolo ma grandissimo gesto di aiuto.