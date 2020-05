Uno sport considerato per eccellenza inclusivo. Uno sport che prova a coniugare un concetto di squadra valido proprio per tutti. Uno sport che nasce da un’esigenza comune a moltissimi docenti scolastici di educazione fisica: far interagire tutti i propri alunni. E’ il concetto alla base del Baskin. E’ l’unione di basket ed inclusione. Uno sport nato da diversi anni e che trae origine dal basket e ne mantiene lo scopo del gioco, cioè segnare più canestri della squadra avversaria, ma lo fa con un ingegnoso sistema di regole pensato per adattarsi a tutti i giocatori. Uno sport nato anche grazie all’idea di Fausto Cappellini, un docente di educazione fisica di Cremona, che abbiamo ascoltato durante uno speciale di Telesveva in cui abbiamo proprio analizzato il baskin e tutte le sue implicazioni sociali.

Uno sport che si sta sviluppando con grande rapidità in tutta Italia da Udine ad Andria in realtà diverse ma che vengono unite dalla grande volontà di unire. Esperienze diverse che si intersecano proprio come quella di Alberto Andriola Presidente dell’Associazione Sportiva Zio Pino Baskin di Udine e di Elisa Matera Vice Presidente dell’Atletica Andria. Progetti comuni che hanno come comune denominatore l’inclusione. Si parte dalla scuola per arrivare ai più grandi e costruire un cambio importante di mentalità. E’ lo stesso Fausto Cappellini, in realtà, a lanciare un appello semplice semplice per comprendere cosa sia il Baskin.

Lo speciale in onda su Telesveva.