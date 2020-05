«Ringraziamo il consigliere Regionale Nino Marmo per aver dato voce alle nostre proposte in un momento così complicato per il nostro settore. Nell’attesa che le istituzioni tutte, le parti sociali e le associazioni ci ascoltino, rimarchiamo di qui di seguito le nostre richieste». Sono queste le parole contenute in una nota del Comitato Impresa Centro Storico di Andria che rilancia le proposte per provare ad uscire da una situazione che rischia di far cadere nel baratro trantissimi piccoli esercenti.

«”Patto di civile convivenza” per rendere il nostro centro storico e tutta Andria un luogo attrattivo, non solo per gli andriesi, garantendo il rispetto dei residenti e delle norme igienico-sanitarie contro il contagio del Covid-19. Sospensione del regolamento Dehors, operando in deroga come sta accadendo oggi non solo in Italia, per non creare ulteriori aggravi a carico degli esercenti. Massima semplificazione burocratica, prevedendo l’ampliamento dell’occupazione di spazi esterni per consentire il distanziamento sociale tra clienti. L’azzeramento totale della TOSAP, tassa occupazione suolo pubblico. L’abbattimento della tassa rifiuti di 3/12 poiché in questi tre mesi gli esercenti, chiudendo, non hanno conferito rifiuti e il dimezzamento per gli altri mesi perché si prevede che si produrrà molto meno. Riprogrammazione della Ztl (zona a traffico limitato) rendendola operativa solo nel periodo maggio/ottobre e 1 dicembre-10 gennaio. Il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di sicurezza e sul decoro urbano, affinché alcune zone della città, proprio come il centro storico, non corrano il rischio di divenire dei bivacchi».