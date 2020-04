Accordo raggiunto tra ambulanti e Comune di Andria. Da lunedì 4 maggio tornerà il mercato settimanale andriese ma solo per il comparto alimentare, così come stabilito dai decreti governativi che vietano la vendita di altri tipi di merce. Oltre 40 operatori del settore torneranno al lavoro nel pieno rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Covid-19. Il Commissario Prefettizio, dott. Gaetano Tufariello, ha reso noto che è stato studiato un piano di distanziamento per consentire l’attività mercatale nel pieno rispetto delle norme. Inoltre è stato istituito un tavolo tecnico permanente che metterà al centro tutti gli altri ambulanti che non potranno riaprire i battenti ancora per molto tempo.