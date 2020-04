Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale della fase 2 dell’emergenza, in Puglia si è già partiti con la ristorazione d’asporto e le visite ai cimiteri, ma la speranza di un lento ritorno alla normalità e di una timida ripresa dell’economia non può non fare i conti con il realismo degli epidemiologi: la morsa del virus si è allentata, dicono, ma la crisi sanitaria è tutt’altro che passata.

Nella provincia Bat sono quasi due settimane che la curva epidemica ha virato decisamente verso il basso. 371 i casi di coronavirus registratisi dall’inizio della pandemia. C’è spazio per un cauto ottimismo, confermano i sindaci in sintonia con la Asl, ma rimane altamente sconsigliato abbassare la guardia. Gli ultimi tre contagi sviluppatisi a Trani in un periodo di calma apparente dimostrano che il virus continua silente a circolare in città ed allentare le misure di contenimento potrebbe risultare un grave errore. Anche se almeno due dei tre casi tranesi sono riferibili ad una situazione circoscritta e già presa in carico dalla Asl. Si tratta, infatti, di un’infermiera in servizio nell’unità operativa di Medicina dell’ospedale di Bisceglie che avrebbe poi contagiato suo figlio. Nello stesso reparto si erano già verificati diversi casi di coronavirus tra il personale sanitario. Positiva al tampone anche una terza persona, un uomo di cui sta cercando di ricostruire i contatti recenti per trovare l’origine del contagio. Analisi epidemiologiche sono state intanto disposte per i suoi familiari. Un dato confortante, sul territorio di Trani, è che nelle prossime ore potrebbe aumentare il numero dei negativizzati. Dall’inizio della pandemia sono stati 25 i cittadini tranesi contagiati, di cui due guariti, 5 deceduti e 18 in isolamento domiciliare.

Dove i guariti sono invece già aumentati è nella vicina Bisceglie: con le due negativizzazioni di ieri sono scese a 57 le persone attualmente positive, 20 in isolamento domiciliare, 36 in isolamento nel reparto covid dell’Opera Don Uva ed una sola ricoverata all’ospedale Vittorio Emanuele II.

Buone notizie giungono anche da San Ferdinando di Puglia: delle tre persone contagiate due sono completamente negativizzate, la terza attende il riscontro degli ultimi tamponi per la conferma dell’avvenuta guarigione.