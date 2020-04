«Con l’apertura del cimitero comunale di Andria molti cittadini si stanno organizzando in questi giorni per andare a far visita ai loro cari defunti. Tanti sono coloro che prenderanno i mezzi pubblici, o meglio, allo stato attuale l’unico mezzo pubblico che ferma al cimitero, la circolare n. 1, che con l’emergenza covid-19, a seguito delle nuove disposizioni e rispettando il criterio del distanziamento sociale, potrà trasportare solo sei passeggeri». Interviene così, in una nota, l’avvocato Laura Di Pilato, candidata a Sindaco della città di Andria alle prossime elezioni comunali.

«A tal proposito, chiedo alla gestione commissariale di valutare la possibilità di implementare il numero delle corse e i mezzi, da e per il cimitero. Mezzi e corse che andrebbero ampliati anche da e per il quartiere di San Valentino per congiungerlo dignitosamente, dal punto di vista dei trasporti pubblici, a tutta la città».