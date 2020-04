Rimedi pratici per vivere bene, con o senza emergenza. L’Asl Bt propone consigli per affrontare la “Fase 2” dell’epidemia da Coronavirus.

«L’emergenza Covid-19 ci ha messo di fronte alla necessità di stare a casa. Anche nella “Fase 2” sarà importante continuare a rispettare le indicazioni e si dovrà uscire solo per particolari esigenze. Ma a casa possiamo sperimentare tanti modi semplici per stare bene e in salute. Come? Seguendo i consigli di medici e operatori della salute. Segui #ASLBTaltuoservizio e troverai idee, spunti e riflessioni per avere cura di te e di “noi”. Stare in salute significa volersi bene, significa sostenere il sistema sanitario nazionale, significa fare parte di una comunità che si prende cura di se stessa. Per ogni consiglio troverai indicazioni per contattare i servizi attivi della Asl Bt».

Tra i suggerimenti, c’è quello di fare esercizio fisico, di evitare fumo e alcolici, di mangiare sano e praticare relazioni positive.