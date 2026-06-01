Oggi 01 giugno scadono i termini per la presentazione delle istanze relative alla definizione agevolata della IV e V parte del regolamento. Il Dirigente del Settore Tributi del Comune di Andria ricorda ai professionisti e ai contribuenti che alla mezzanotte di oggi cessa la possibilità di aderire alla regolarizzazioni dei pagamenti rateali (Parte IV). Inoltre scade il termine previsto dalla Parte V del regolamento relativa a:
-
omessi o carenti versamenti IMU e TARI dovuti per gli anni d’imposta dal 2021 al 2024;
-
omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni d’imposta dal 2012 al 2024;
-
omessa o infedele dichiarazione TARI per gli anni d’imposta dal 2014 al 2024.
Il Settore ricorda che si tratta di una importante opportunità per i cittadini che vogliono regolarizzare la propria posizione tributaria. Con questa regolarizzazione il contribuente anticipa l’azione di accertamento del Comune risparmiando sanzioni e interessi godendo anche della possibilità di effettuare il pagamento ratealmente. Infine, oggi scade anche il termine per inviare il modello per la richiesta dell’elenco delle pendenze ai fini della definizione agevolata relativa ad accertamenti e ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2023.