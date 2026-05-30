Si è concluso con grande partecipazione di pubblico e profondo entusiasmo l’evento scolastico e culturale “C’era una volta, c’è”. L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto Comprensivo “Don Bosco Santo – Manzoni” di Andria. Il progetto ha rappresentato il culmine del percorso didattico interdisciplinare “Dalle Radici al Frutto: Andria, la nostra Città”, che ha impegnato gli alunni delle classi quarte della scuola primaria fin dall’inizio dell’anno scolastico.

L’evento ha offerto alla cittadinanza un percorso immersivo dedicato all’identità locale, capace di intrecciare memoria storica, tradizione artigiana e creatività. La giornata del 20 maggio si è aperta sul palco dell’Auditorium “Paola Chicco” con un’Ouverture teatrale curata dagli stessi alunni. Lo spettacolo ha visto in scena una compagnia mista di alunni e docenti che si sono messi in gioco insieme. Accompagnati da allegri musicanti, i personaggi storici medievali – tra cui l’Imperatore Federico II, Bianca Lancia, Pier delle Vigne, Beatrice d’Angiò, Bertrando del Balzo e la maschera andriese di Re Cardo, affiancati da dame e popolane – hanno dato vita a un racconto poetico tra storia, umorismo e dialetto locale, basato su dialoghi originali scritti appositamente per l’occasione.

Subito dopo la rappresentazione, la manifestazione si è spostata all’aperto con il Corteo Storico. La sfilata in costume ha attraversato le vie della città, coinvolgendo l’intera comunità scolastica e i cittadini in un momento di festa condivisa. Il cuore dell’iniziativa è stato la mostra immersiva “C’era una volta, c’è”, un percorso espositivo allestito con oggetti originali della vita quotidiana andriese compresi tra il XVII e il XX secolo. I visitatori hanno potuto ammirare tutti gli oggetti che sono stati illustrati direttamente dagli alunni, spiegandone la storia, l’uso e il significato culturale.

L’allestimento è stato il risultato di un lungo lavoro di preparazione che ha incluso anche diverse uscite didattiche sul territorio. Durante l’anno, le classi hanno infatti visitato Castel del Monte, l’Andria Sotterranea, l’Andria Federiciana, il Museo del confetto Mucci e una mostra immersiva cittadina dedicata a Federico II di Svevia, arricchendo così il proprio bagaglio attraverso l’esperienza diretta.

Il progetto è nato dalla convinzione che la memoria collettiva sia un patrimonio vivo e che il legame emotivo con le proprie radici permetterà ai bambini di oggi di portare frutto nel futuro, ovunque si troveranno a vivere. Attraverso la ricerca, la scrittura e la recitazione, gli alunni hanno imparato a guardare Andria con occhi nuovi, scoprendo come il passato – custodito nel lavoro degli artigiani, nella cucina tradizionale e nelle feste popolari – sia ancora profondamente presente nella vita quotidiana di ciascuno.