Oltre duemila studenti riuniti in un unico luogo per parlare di legalità, cittadinanza responsabile e rispetto delle regole. Si è svolto questa mattina presso il Palazzetto dello Sport di Andria l’evento inaugurale del progetto «Educazione alla legalità», promosso dalla Questura di Barletta-Andria-Trani nell’ambito di un percorso di collaborazione istituzionale rivolto agli istituti scolastici della provincia.

All’iniziativa hanno preso parte circa 2.200 studenti delle seconde classi degli istituti secondari di secondo grado, accompagnati dai rispettivi dirigenti scolastici e docenti. Nel corso della mattinata è stato presentato il protocollo d’intesa che formalizza la collaborazione tra la Questura e l’Ufficio Scolastico Provinciale Bat, rappresentato dal direttore Domenico Pignotti. Tra i rappresentanti istituzionali e della società civile presenti figurava anche don Maurizio Patriciello. La conduzione della mattinata è stata affidata ad Antonio Stornaiolo, che ha saputo favorire il dialogo e l’interazione con i ragazzi.

Il personale della questura ha affrontato temi di grande attualità e di particolare rilevanza per il mondo giovanile, tra cui la violenza di genere e altri comportamenti a rischio, offrendo agli studenti un primo momento di approfondimento sulle attività che saranno successivamente sviluppate nei singoli istituti aderenti al progetto. La manifestazione è stata arricchita da contributi artistici e momenti di intrattenimento con la partecipazione dell’Associazione di volontariato “Centro Zenith” e degli artisti Agata Paradiso e Christian Binetti, strumenti scelti per veicolare il messaggio educativo attraverso forme di comunicazione più vicine alle nuove generazioni.

Il progetto conferma l’impegno della polizia di stato nel dialogo con i giovani e nella diffusione di una cultura fondata sul rispetto delle persone e sui valori della convivenza civile, nella consapevolezza che la formazione delle nuove generazioni rappresenta uno strumento fondamentale per la costruzione di una società più sicura e inclusiva.