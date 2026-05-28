Ricco il calendario degli eventi conclusivi dell’I.C. “A. Mariano – E. Fermi”, coinvolgente diversi ordini di scuola e plessi con una programmazione intensa e diversificata.
Un centro di attività teatrale
Il Plesso Mariano emerge come il fulcro principale di queste iniziative nel mese di maggio:
- Scuola dell’Infanzia: Sono previsti due appuntamenti mattutini il 27 e il 29 maggio alle ore 10:30, dedicati specificamente alle attività teatrali del plesso dell’infanzia.
- Scuola Primaria (Classi V): Il 28 maggio si tiene un importante spettacolo teatrale degli alunni delle classi V alle ore 19:00. Questo evento rappresenta un momento di passaggio significativo per gli studenti che concludono il ciclo della primaria.
Plesso Morante e la collaborazione con Inchingolo
Il teatro al Plesso Morante si concentra nella giornata del 29 maggio:
- L’evento ha luogo nel pomeriggio, alle ore 16:30 e vede la partecipazione attiva degli alunni della sezione Inchingolo, evidenziando una sinergia tra i diversi plessi dell’infanzia dell’Istituto.
Plesso Fermi Il gruppo teatrale si esibirà il 4 giugno.
Queste rappresentazioni teatrali non sono eventi isolati, ma si inseriscono in un calendario di maggio estremamente ricco che mira a valorizzare i talenti degli studenti e la coesione della comunità scolastica. Accanto al teatro, questi giorni vedranno infatti lo svolgimento di:
- Attività sportive: Come “Scuola Attiva Kids CONI” il 22 maggio e la sfida “Alunni vs Docenti” il 29 maggio.
- Progetti di inclusione e continuità
- Mostra dei lavori preparatori e inaugurazione dei murales plesso Mariano (3 giugno) e palestra Fermi (4 giugno)
- esibizioni musicali del coro e orchestra scolastica (3 e 4 giugno)
- presentazioni dei lavori a conclusione dei laboratori STEM e Inglese
In sintesi, le arti e la tecnologia si incontrano e fungono da strumento pedagogico e celebrativo, permettendo agli alunni di esprimersi creativamente davanti alle famiglie e ai docenti prima della pausa estiva.