Ricco il calendario degli eventi conclusivi dell’I.C. “A. Mariano – E. Fermi”, coinvolgente diversi ordini di scuola e plessi con una programmazione intensa e diversificata .

Un centro di attività teatrale

Il Plesso Mariano emerge come il fulcro principale di queste iniziative nel mese di maggio:

Scuola dell’Infanzia: Sono previsti due appuntamenti mattutini il 27 e il 29 maggio alle ore 10:30 , dedicati specificamente alle attività teatrali del plesso dell’infanzia .

Sono previsti due appuntamenti mattutini il , dedicati specificamente alle attività teatrali del plesso dell’infanzia . Scuola Primaria (Classi V): Il 28 maggio si tiene un importante spettacolo teatrale degli alunni delle classi V alle ore 19:00. Questo evento rappresenta un momento di passaggio significativo per gli studenti che concludono il ciclo della primaria.

Plesso Morante e la collaborazione con Inchingolo

Il teatro al Plesso Morante si concentra nella giornata del 29 maggio:

L’evento ha luogo nel pomeriggio, alle ore 16:30 e vede la partecipazione attiva degli alunni della sezione Inchingolo, evidenziando una sinergia tra i diversi plessi dell’infanzia dell’Istituto.

Plesso Fermi Il gruppo teatrale si esibirà il 4 giugno.

Queste rappresentazioni teatrali non sono eventi isolati, ma si inseriscono in un calendario di maggio estremamente ricco che mira a valorizzare i talenti degli studenti e la coesione della comunità scolastica. Accanto al teatro, questi giorni vedranno infatti lo svolgimento di:

Attività sportive: Come “Scuola Attiva Kids CONI” il 22 maggio e la sfida “Alunni vs Docenti” il 29 maggio .

Come “Scuola Attiva Kids CONI” il 22 maggio e la sfida “Alunni vs Docenti” il 29 maggio . Progetti di inclusione e continuità

Mostra dei lavori preparatori e inaugurazione dei murales plesso Mariano (3 giugno) e palestra Fermi (4 giugno)

esibizioni musicali del coro e orchestra scolastica (3 e 4 giugno)

presentazioni dei lavori a conclusione dei laboratori STEM e Inglese

In sintesi, le arti e la tecnologia si incontrano e fungono da strumento pedagogico e celebrativo, permettendo agli alunni di esprimersi creativamente davanti alle famiglie e ai docenti prima della pausa estiva.