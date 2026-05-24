Lo studio Esther Tattoli Architetti è stato premiato con il Premio Templum 2026 per la regione Puglia, ricevuto nella splendida cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma.

Il progetto premiato è “Torre di Maggio”, un antico complesso architettonico rurale immerso tra i vigneti alle pendici di Castel del Monte. Un luogo dimenticato che oggi rinasce come spazio esperienziale dedicato alla cultura del vino e alla degustazione, grazie anche all’entusiasmo e alla visione dell’Azienda Agricola Bruno di Andria, proprietaria dell’immobile.

Selezionati tra oltre 100 candidature da un comitato d’onore istituzionale, il premio è stato conferito per l’elevata sensibilità conservativa e per aver saputo unire l’innovazione tecnologica al rispetto del paesaggio agricolo.

Con lo studio Esther Tattoli Architetti hanno collaborato l’arch. Valentina Bucci e gli ingegneri Cristina Paolilloe Gaetano Iannone. Un contributo importante è arrivato anche dalla Regione Puglia e dal GAL Città di Castel del Monte – che hanno creduto in questa visione di rinascita dove ogni concio di tufo continua a raccontare il legame millenario tra l’uomo e la terra.