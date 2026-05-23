Un altro primo posto nazionale per l’IISS «R. Lotti – Umberto I» di Andria. L’istituto agrario andriese ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria AgriOil, riservata agli istituti agrari, nell’ambito della XXI edizione del concorso nazionale «Olio in Cattedra», promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 20 maggio a Roma, nella Sala «Giulio Cesare» del Campidoglio, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo agricolo.

A trionfare è stato il progetto «Sotto lo stesso ulivo», realizzato dalle classi 1AA, 1BA, 2AA e 3CA dell’indirizzo Tecnico Agrario. La commissione esaminatrice lo ha definito «un lavoro originale e multidisciplinare che ha saputo coniugare osservazione scientifica, riflessione umanistica e linguaggio artistico, utilizzando la fotografia come strumento narrativo per raccontare il paesaggio rurale e il tema universale della pace». Il progetto si inseriva nel tema dell’edizione 2025/2026, «Olio EVO messaggero di Pace», che ha coinvolto a livello nazionale 4.563 alunni, 250 classi e 76 scuole di oltre 80 comuni italiani.

Il riconoscimento si aggiunge a un anno già straordinariamente ricco di successi per l’istituto andriese: poche settimane fa l’olio prodotto dall’azienda agraria della scuola aveva conquistato il terzo posto al concorso nazionale «Bacco e Minerva» e, soprattutto, il primo posto al prestigioso «Ercole Olivario», confermando l’eccellenza delle produzioni legate alla filiera olivicola.

«La straordinaria vittoria a “Olio in Cattedra” e i prestigiosi riconoscimenti ottenuti quest’anno testimoniano non solo l’eccellenza delle produzioni realizzate dalla nostra azienda agraria, ma soprattutto il valore dell’olio quale prodotto identitario del nostro territorio» dichiara la dirigente scolastica Filomena Ieva, che rivolge un ringraziamento particolare ai docenti per «l’elevata professionalità e dedizione» con cui accompagnano gli studenti. «I nostri ragazzi hanno dimostrato grande creatività, sensibilità e capacità progettuale, riuscendo a trasformare un tema profondamente legato al territorio in un messaggio universale di pace, dialogo e futuro».