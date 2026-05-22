Ultime ore di campagna elettorale in vista del voto del 24 e 25 maggio con la candidata al consiglio comunale nella lista Andria Fatti Grande, Giovanna Bruno, impegnata al fianco di Sabino Napolitano nel centrodestra. Una campagna elettorale fatta porta a porta come spiega la docente di diritto ed economia in una scuola secondaria ma già amministratrice della città in una precedente esperienza e con tanta voglia di rimettersi in gioco al servizio di Andria: «La mia candidatura nasce soprattutto con l’obiettivo di essere un riferimento per i ragazzi e per le famiglie – ha spiegato Giovanna Bruno – perchè in questa campagna elettorale ho raccolto davvero tante istanze e tante esigenze che ci dicono che c’è davvero molto da fare che in questi anno non è stato fatto».

La docente già sindacalista ha rimarcato come la città, dopo praticamente sei anni, abbia bisogno di aria nuova: «Andria deve avere una vera svolta non quella che ci viene raccontata in modo fantasioso – ha detto la candidata con Andria Fatti Grande Giovanna Bruno – una svolta che deve partire dai giovani in primis ma che deve abbracciare le strutture completamente abbandonate e le attività commerciali». L’esperienza di Giovanna Bruno si basa sul contatto diretto quotidiano con i ragazzi: «Serve un serio piano della gioventù – ha spiegato la docente andriese – servono riferimenti seri per loro che sono il futuro ed il motore del presente di questa comunità che in alternativa rischia di implodere in se stessa. E poi altri temi su cui ci sarà un impegno massimo sono senza dubbio il bisogno di salute, cultura e servizi a partire da quello che non è stato fatto e c’è da fare per il nuovo ospedale per arrivare alla valorizzazione del centro storico completamente abbandonato in questi anni».

Insomma un appello chiaro al voto per rilanciare la città: «Alle urne è importante andare per esercitare un proprio diritto – ha concluso Giovanna Bruno – in questo senso spero che in tanti vogliano dare fiducia alla nostra coalizione ed a me così da poter dare davvero un impulso necessario a questa comunità, alla nostra comunità».

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