Sabino Napolitano, candidato sindaco del centrodestra ad Andria, va all’attacco dell’amministrazione Bruno sulla riduzione delle tariffe per l’accesso al mercato ortofrutticolo, annunciata dal comune a pochi giorni dalle elezioni. Per il candidato si tratta di «un’altra pagina vergognosa» dell’amministrazione uscente, un provvedimento che definisce «fumo negli occhi» per gli operatori del settore.

Il nodo sollevato da Napolitano è di natura giuridica e procedurale. La delibera di giunta, adottata a quattro giorni dal voto, sarebbe a suo avviso priva di effetti concreti immediati, trattandosi di un allegato al bilancio preventivo 2027, documento che per legge viene approvato a dicembre 2026 e che non è stato ancora nemmeno abbozzato. «Questa è una delibera che dovrà essere ratificata dal prossimo consiglio comunale che si andrà ad insediare» sottolinea con forza Napolitano. «Sarà il futuro consiglio comunale a decidere se accogliere la delibera, rigettarla o modificarla».

Il candidato punta il dito anche sulla contraddizione politica del provvedimento: per anni, sostiene, ai cittadini è stato detto che il comune, essendo in procedura di riequilibrio finanziario, non poteva permettersi riduzioni fiscali, imponendo invece tasse sempre più alte. «Oggi invece, improvvisamente, a pochi giorni dalle urne, le tariffe si abbassano del 20%» attacca, chiedendo anche quale sia la posizione della Corte dei Conti di fronte a una mossa del genere e se essa sia coerente con gli obblighi del piano di riequilibrio.

Napolitano allarga poi la critica all’intera settimana di campagna elettorale, citando la demolizione del rudere di via Trani e il taglio degli alberi in piazza Santa Maria Vetere come esempi di interventi tardivi. «In questi sei anni dov’era l’amministrazione Bruno? In una settimana vuole fare tutto quello che non ha fatto in sei anni» conclude, invitando gli operatori del mercato ortofrutticolo a non lasciarsi «abbindolare» e rivolgendo un appello alla città: «È ora di cambiare. È ora di essere seri».