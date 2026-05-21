Antonio Di Gregorio ha ufficializzato la propria candidatura al consiglio comunale di Andria nella lista Andria Riparte nPSI IO SUD, a sostegno della candidatura a sindaco di Sabino Napolitano con il centrodestra. Fisioterapista e da anni attivo nel sociale, Di Gregorio porta in campo un percorso costruito sul territorio, consolidato negli ultimi due anni attraverso il ruolo di segretario cittadino del nPSI di Andria.

«In questi anni, insieme al direttivo, abbiamo lavorato con spirito costruttivo per portare all’attenzione dell’amministrazione problematiche, esigenze e criticità della nostra città, con l’obiettivo di contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita dei cittadini» afferma il candidato, spiegando come questa esperienza lo abbia spinto a fare il passo successivo e tradurre l’impegno associativo in proposta amministrativa diretta.

«Ho scelto di candidarmi perché credo che la politica debba essere prima di tutto ascolto, dialogo e responsabilità. Le persone devono tornare ad essere il punto di partenza e il punto di arrivo di ogni scelta amministrativa» dichiara Di Gregorio, delineando una visione di Andria più sicura, più verde, inclusiva e capace di offrire maggiori opportunità ai giovani.

Il programma si articola attorno a cinque assi principali. Sul fronte ambientale, la proposta punta a una maggiore cura del patrimonio urbano e alla realizzazione di spazi verdi accessibili e destinati alla socialità. Per lo sport, l’obiettivo è riqualificare gli impianti esistenti e creare nuove «palestre verdi» nei diversi quartieri. Ampio spazio alla salute, con la promozione di una città cardioprotetta attraverso iniziative di prevenzione e corsi BLSD e BLSD pediatrico per i cittadini, in collaborazione con associazioni e realtà del territorio. Tra le priorità figura anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, insieme a una maggiore sinergia tra amministrazione, associazioni e privati per valorizzare il territorio e incentivare il turismo locale.

«Amo profondamente questa città e voglio mettere la mia passione, la mia esperienza e il mio impegno al servizio della comunità. Perché la politica, prima di tutto, è servizio» conclude Di Gregorio.

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