In occasione della processione della Madonna dell’Altomare, in programma martedì 26 maggio con inizio alle ore 18, il comune ha disposto una serie di provvedimenti di viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, al quale è attesa una grande affluenza di fedeli provenienti anche dai comuni vicini.

I divieti di transito veicolare e di fermata e sosta con rimozione coatta scatteranno già dalle prime ore della mattina. Martedì 26 maggio, piazza Altomare, via Altomare, via Carmine e piazza Adua saranno interdette al traffico dalle ore 4 alle 24. Lungo l’intero percorso processionale i divieti entreranno in vigore dalle ore 15 e resteranno attivi fino a cessata esigenza.

Il corteo si snoderà attraverso piazza Altomare, via San Vito, via Imperatore Costantino, via Dei Gracchi, via Imperatore Giustiniano, via Don R. Lotti, via Annunziata, piazza Porta la Barra, via F. Orsini, piazza Ruggero Settimo, via O. Iannuzzi, piazza Imbriani, via Regina Margherita, via Duca di Genova, corso Cavour, viale Roma, piazza Trieste e Trento, via A. Vespucci, via A. Ferrucci, piazza Umberto I, via M. Attimonelli, pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Carmine e piazza Altomare.

I divieti proseguiranno anche nella mattinata di mercoledì 27 maggio: piazza Altomare, via Altomare e piazza Adua resteranno chiuse al traffico dalle ore 6 alle 17.