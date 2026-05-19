È iniziato l’11 maggio il secondo blocco di riprese del film “La Meraviglia del Mondo” del regista e produttore Francesco Lopez con la sua casa produzione indipendente OZ Film, con protagonista e co-produttore l’attore Riccardo Scamarcio, con la sua società Lebowski, dedicato alla figura leggendaria dell’imperatore Federico II di Svevia, noto come Stupor Mundi. Il film intende raccontare Federico II – Stupor Mundi come un uomo del 1200, che ha trovato soluzioni a questioni, che oggi sembrerebbero insormontabili. “L’attore Riccardo Scamarcio ottenuto il ruolo di Federico II di Svevia in una serie TV internazionale e quella che doveva essere una semplice prova d’attore si trasforma in un confronto viscerale con il personaggio storico. Ciò porterà Riccardo allo scontro con i produttori e a voler cambiare il finale del film”, è spiegato nella sinossi del film.

La scelta di Riccardo Scamarcio nel ruolo di Federico II l’Hohenstaufen non è casuale: attore e personaggio viaggiano in parallelo per più di un motivo. “Riccardo, riconoscendosi nel pensiero dell’Imperatore, comincia a confondere la realtà storica con l’interpretazione tanto da andare, durante le riprese, oltre il copione, regalando così a Federico II – la Meraviglia del Mondo – un’ultima manifestazione del suo spirito: quell’inno all’evoluzione culturale e umana che diventerà un inno alla Libertà per l’attore. Il film è il mockumentary di una messinscena che alterna registri visivi e narrativi per seguire l’attore nella ricerca del suo personaggio e il personaggio nella ricerca del suo ruolo da imperatore nella Storia. Le riprese sono in corso in Puglia a Castel del Monte, Bari, Andria, Barletta, Molfetta, Carovigno, in Lucania a Melfi, Lagopesole, Laghi di Monticchio e a Palermo, ultima tappa del set. Una prima parte delle riprese è stata girata a dicembre 2025 in altri luoghi federiciani, come Jesi nelle Marche, città dove nacque Federico II, e Napoli, dove ha fondato l’Università degli Studi Federico II nel 1224, ufficialmente considerata la prima università statale e laica del mondo.

Il film ha ottenuto il supporto di Apulia Film Commission, Lucana Film Commission, RAI Cinema e Ministero della Cultura. Le riprese in Basilicata sono state girate con il sostegno della Lucana Film Commission.