E’ indetta per la giornata di domani 19 maggio l’iniziativa “Un giorno per condividere 2.0” – Progetto Servizio Civile Universale “Up 2024” Avviso 01.2024. Trattasi di raccolta alimentare solidale, prevista nell’ambito dell’Azione 7 del Progetto S.C.U. “Up 2024” in favore delle persone in difficoltà della comunità, organizzata dagli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale impiegati presso il servizio socio-sanitario del Comune di Andria .

L’evento si svolgerà presso la Parrocchia “San Giuseppe Artigiano” – via Dell’Indipendenza n. 4 dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

L’iniziativa vede la partecipazione dei seguenti partner, sulla base dei protocolli d’intesa agli atti:

Parrocchia “San Giuseppe Artigiano”;

Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Mons. Di Donna”;

Istituto Comprensivo “Don Bosco Santo-Manzoni”;

Scuola Secondaria di 1° Grado “P.N. Vaccina”;

“Nuove Prospettive” Società Cooperativa Sociale.

L’attività di domani segue quella svoltasi lo scorso 24 marzo c.a. che ha riscosso notevole partecipazione e che ha visto coinvolti altri soggetti partner, quali: Parrocchia “San Nicola di Myra”; “Villa Gaia” Cooperativa Sociale; Istituto Comprensivo “A.Mariano-E-Fermi”; C.P.I.A. BAT “Gino Strada”. Si invita la comunità cittadina a partecipare.