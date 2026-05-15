Il comune di Andria ha emesso un’ordinanza sindacale che dispone la chiusura precauzionale per l’intera giornata di sabato 16 maggio del cimitero comunale, dei parchi e delle ville comunali e dell’area del Monumento ai Caduti. Il provvedimento è stato adottato a seguito del messaggio di allerta gialla per vento emesso nella giornata odierna dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia, che prevede per domani venti forti nord-occidentali con raffiche di burrasca.

L’amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di adottare le misure di cautela previste dalle buone pratiche di protezione civile. In primo luogo è necessario mettere in sicurezza gli spazi esterni, assicurando o rimuovendo da balconi, terrazzi e giardini vasi, teloni, gazebo e qualsiasi oggetto che possa essere trascinato dal vento. Alla guida si raccomanda la massima attenzione, in particolare nei tratti stradali più esposti e in presenza di mezzi telonati o a due ruote. È inoltre opportuno evitare di sostare nelle vicinanze di alberi, impalcature, insegne pubblicitarie o strutture precarie che potrebbero subire danni o crolli a causa delle raffiche.

L’amministrazione seguirà l’evoluzione delle condizioni meteorologiche attraverso i canali ufficiali del Centro Funzionale Decentrato e invita i cittadini a tenersi aggiornati esclusivamente tramite le fonti istituzionali del comune e della protezione civile.