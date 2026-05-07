L’Associazione “Rete Alzheimer Italia – ODV – ETS” in collaborazione con Associazione Terzo Millennio APS e Associazione Formazione Lavoro Sviluppo APS terranno nei prossimi giorni ad Andria due importanti incontri di confronto pubblico promossi per favorire il dialogo tra il mondo delle associazioni, del Terzo Settore e i candidati alla carica di Sindaco della città.

Gli appuntamenti sono programmati presso l’Hotel Cristal Palace – Via Firenze, 35 – Andria, secondo il seguente calendario:

14 maggio 2026, ore 17:00 – incontro con il candidato Sindaco uscente Avv. Giovanna Bruno ;

– incontro con il ; 18 maggio 2026, ore 17:00 – incontro con il candidato Sindaco Sabino Napolitano.

Agli incontri parteciperanno le associazioni del Terzo Settore operanti sul territorio di Andria, chiamate a contribuire attivamente al confronto attraverso proposte, istanze e riflessioni sui principali temi di interesse per la comunità locale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto aperto e costruttivo sui principali temi che interessano il territorio, con particolare attenzione al ruolo strategico delle associazioni, delle organizzazioni del Terzo Settore e delle realtà civiche nella crescita sociale, economica e culturale della comunità.

Nel corso degli incontri sarà possibile:

condividere bisogni, criticità e proposte provenienti dal territorio;

approfondire le linee programmatiche dei candidati;

promuovere un dialogo diretto e trasparente tra istituzioni e società civile.

L’iniziativa si inserisce in un percorso volto a rafforzare la partecipazione attiva e il contributo del mondo associativo nei processi decisionali locali, riconoscendone il valore come elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile e inclusivo della città.

La partecipazione è aperta alle associazioni, agli operatori del Terzo Settore e a tutti i soggetti interessati.