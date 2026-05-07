Si è svolto nella serata di ieri, ad Andria, l’incontro dal titolo “Partecipazione, rappresentanza e competenza tra cultura e innovazione. La comunicazione etica”, che ha avuto come momento centrale la presentazione del libro “La politica non deve temere la scuola” di Mario Bacco.

L’evento, ospitato presso Corso Cavour 148, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, con una sala gremita di cittadini, esponenti del mondo della scuola, professionisti e rappresentanti delle istituzioni locali. Un segnale forte dell’interesse verso temi di grande attualità come il rapporto tra politica, cultura e formazione.

Ad arricchire il confronto sono stati gli interventi della professoressa Fortunata Terrone, dirigente scolastico emerito, e dei candidati al Consiglio comunale Nunzia Saccotelli ed Emanuele Fortunato. Presente naturalmente anche l’autore, Mario Bacco, che ha dialogato con i presenti approfondendo i contenuti del suo libro e offrendo spunti di riflessione sul ruolo della scuola nel contesto politico e sociale contemporaneo.

Nel corso della serata è emersa con forza l’importanza di una comunicazione etica e responsabile, capace di costruire ponti tra istituzioni e cittadini, valorizzando competenze e partecipazione attiva. Il dibattito si è sviluppato in un clima di grande attenzione e coinvolgimento, con interventi che hanno sottolineato la necessità di rafforzare il legame tra cultura e innovazione.

L’ampia partecipazione e l’interesse dimostrato dal pubblico hanno contribuito al pieno successo dell’iniziativa, confermando quanto sia sentita sul territorio l’esigenza di momenti di confronto autentico e costruttivo.

La serata si è conclusa tra apprezzamenti e soddisfazione generale, lasciando un segno positivo e aprendo la strada a future occasioni di dialogo e crescita per la comunità andriese.