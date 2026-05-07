Dopo il rinvio causato dalle avverse condizioni meteorologiche del 30 aprile scorso, torna Andria in Jazz: sabato 9 maggio 2026 la città di Andria ospiterà la sesta edizione della manifestazione dedicata alla celebrazione dell’International Jazz Day, la giornata internazionale promossa dall’UNESCO in onore di una musica riconosciuta patrimonio culturale dell’umanità.

L’evento è promosso dal Comune di Andria e prodotto dall’Associazione Culturale «La Notte Bianca Andria». Il programma originario resta invariato e si articola in tre momenti musicali diffusi nel centro cittadino, a partire dalle ore 19.30.

Ad aprire la serata, al Mercato Comunale di via Flavio Giugno/via Orsini, sarà Maria Luisa Mauro con «Lazzari felici – Tributo a Pino Daniele». Alle 20.30 il palcoscenico si sposterà in Piazza Catuma, sulla Scalinata IAT, dove il Nicola Fragasso Quintet proporrà «Soul Kitchen». A chiudere la serata, alle 21.30, in via La Corte di fronte a Palazzo Ducale, il Patty Lomuscio Trio con «Sophisticated Lady».

Andria in Jazz si inserisce nel calendario internazionale dell’International Jazz Day ed è presente su tutte le principali piattaforme ufficiali dedicate all’evento a livello globale. Una serata diffusa nel cuore della città, tra musica, cultura e valorizzazione del territorio, per celebrare il linguaggio universale del jazz.