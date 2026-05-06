Si svolgerà il prossimo 12 maggio la campagna di monitoraggio del progetto “MoSA – Mobilità Sostenibile Andria”, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del “Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”.

Il progetto ha sostenuto la realizzazione di una serie di interventi mirati a ridurre l’utilizzo del mezzo privato negli spostamenti quotidiani, in particolare lungo i tragitti casa-scuola e casa-lavoro. Tra le azioni realizzate rientrano anche la creazione e l’adeguamento di percorsi ciclabili, con l’obiettivo di incentivare forme di mobilità attiva come gli spostamenti a piedi e in bicicletta.

La campagna di monitoraggio, affidata alla società Cras S.r.l., realtà di comprovata esperienza nel settore ambientale a livello nazionale, si articolerà in diverse azioni integrate che comprendono rilevazioni sul campo, indagini campionarie e attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza.

Un team di rilevatori appositamente formati sarà presente in punti strategici della rete ciclabile cittadina, facilmente individuabili anche grazie all’installazione di appositi roll-up informativi. Durante l’intera giornata verranno effettuati conteggi dei flussi ciclistici nelle diverse direzioni di marcia. Contestualmente, i ciclisti saranno invitati a partecipare a un’indagine conoscitiva, esprimendo il proprio punto di vista attraverso la compilazione di un questionario accessibile tramite link o QR code.

I dati raccolti, in forma completamente anonima e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, saranno successivamente elaborati per stimare i benefici ambientali derivanti dall’utilizzo delle infrastrutture ciclabili. In particolare, l’analisi si concentrerà sugli effetti sostitutivi tra auto e bicicletta e sulla conseguente riduzione delle emissioni legate agli spostamenti urbani. L’invito alla cittadinanza è a collaborare attivamente alla campagna.