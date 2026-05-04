Un nuovo modello per Andria. Domani, martedì 5 maggio alle ore 19, nel comitato elettorale di Sabino Napolitano in via Regina Margherita, è in programma un confronto aperto su un tema centrale per il futuro della città: l’energia. Un dibattito di alto profilo organizzato dal candidato sindaco di centrodestra, Sabino Napolitano, con ospiti provenienti da tutta Italia, per costruire insieme una visione concreta e pragmatica.

Interverranno il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso; l’assessore alla Transazione energetica di Pordenone, Lidia Diomede; la presidente dell’Apt Gorizia e consigliera Gse, Caterina Belletti; il direttore generale Apt, Luca Di Benedetto. Andria merita una strategia chiara, ed è ciò che Napolitano vuole condividere con tutti i presenti. Il risparmio energetico può portare a grossi risparmi sulle bollette, da reinvestire in servizi e manutenzione delle strutture pubbliche.