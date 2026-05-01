Prestazione autoritaria del Circolo Tennis Andria che, sui campi di casa, supera con un netto 4-0 il CT Taranto nei quarti di finale della fase regionale, chiudendo la sfida già al termine dei singolari.

I singolari

Ad aprire le danze è stato il numero uno andriese Andrea Paciello, impostosi con decisione su Primerano con il punteggio di 6/1 6/0. In contemporanea, Carlo Gemelli, romano tesserato per il CT Andria, ha avuto la meglio sul giovane Martucci con un solido 6/1 6/3. Successivamente, lo spagnolo Alonso José Dominguez ha confermato il proprio stato di forma dominando il match contro il tarantino con un perentorio 6/0 6/0. A chiudere la sfida è stato l’under andriese Roberto Chieppa che, sostenuto da un pubblico numeroso, ha conquistato il punto decisivo superando Serio con il punteggio di 6/2 6/4. Grazie al successo nei quattro singolari, il CT Andria ha archiviato la pratica senza la necessità di disputare i doppi.

Ora l’attenzione è rivolta alla semifinale, in programma domenica 3 maggio alle ore 10:00, ancora sui campi di casa, contro il CT Foggia. Un appuntamento decisivo per continuare a inseguire un risultato importante nella competizione. Il Circolo Tennis Andria invita appassionati e sostenitori a partecipare numerosi per sostenere la squadra in questo importante impegno.