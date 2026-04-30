L’Amministrazione Comunale di Andria informa la cittadinanza che la Regione Puglia ha disposto sull’intero territorio regionale l’applicazione obbligatoria di misure fitosanitarie per la lotta allo stadio giovanile dei vettori di Xylella fastidiosa. Tali interventi sono fondamentali non solo per la salvaguardia del nostro patrimonio olivicolo, ma si integrano con le necessarie attività di prevenzione degli incendi boschivi e con la tutela dell’igiene e del decoro urbano ed extraurbano.

CONTRASTO ALLA XYLELLA FASTIDIOSA: INTERVENTI OBBLIGATORI

Le misure consistono in lavorazioni superficiali del terreno, quali aratura, fresatura, erpicatura o trinciatura. Data l’altitudine media del Comune di Andria (286,5 metri s.l.m.), i termini per l’esecuzione obbligatoria di tali lavorazioni sono stati prorogati, a causa dei recenti eventi piovosi, al 30 maggio 2026.

– Soggetti obbligati: Proprietari e conduttori di terreni agricoli, gestori di aree verdi pubbliche e private, soggetti responsabili di superfici non coltivate, frontisti di strade rurali e responsabili dei bordi stradali.

– Modalità: In caso di trinciatura, il cotico erboso deve avere un’altezza massima di 10 cm. Nelle aree difficilmente accessibili (declivi, banchine, rotatorie), occorre intervenire con mezzi fisici come il vapore o il pirodiserbo, limitando l’uso di diserbanti a basso impatto solo in casi di impossibilità tecnica.

– Eccezioni: Le misure non si applicano a boschi, pinete e giardini privati, salvo specifiche necessità. Nei terreni con colture erbacee in atto (cereali, ortaggi, foraggio), le lavorazioni devono essere effettuate limitatamente all’area sotto la chioma di olivi e mandorli eventualmente presenti.

PREVENZIONE INCENDI E BIOMASSA VEGETALE

Le abbondanti precipitazioni primaverili hanno favorito un notevole sviluppo della vegetazione. Con l’aumento delle temperature, l’accumulo di biomassa secca rappresenta un grave rischio di innesco e propagazione di incendi. È pertanto obbligatorio provvedere alla realizzazione di idonee fasce di protezione lungo la viabilità comunale, sui terreni agricoli e forestali e nelle aree di interfaccia con insediamenti residenziali, campeggi e strutture ricettive.

DECORO URBANO, IGIENE E SICUREZZA PUBBLICA

La mancata cura dei terreni incolti, dei lotti edificabili e delle pertinenze private può determinare gravi criticità sotto il profilo igienico-sanitario, favorendo la proliferazione di roditori e insetti infestanti. Si invita la cittadinanza a effettuare con urgenza lo sfalcio e la rimozione di sterpaglie, vegetazione secca e rifiuti.

CONTROLLI E SANZIONI

Il controllo sull’effettiva esecuzione degli interventi sarà garantito dai Carabinieri Forestali, anche attraverso monitoraggi aerei. Parallelamente, la Polizia Locale intensificherà le verifiche sul territorio comunale per accertare lo stato di manutenzione delle aree private e dei terreni incolti.

L’inosservanza delle prescrizioni comporterà l’adozione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.