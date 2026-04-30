Oggi, 30 aprile, Andria si unisce al mondo per celebrare l’International Jazz Day, la giornata proclamata dall’UNESCO nel 2011 e festeggiata ogni anno in oltre 190 Paesi con concerti, attività educative e iniziative culturali. La città si trasforma per una sera in un grande palcoscenico a cielo aperto, con un percorso musicale diffuso tra alcuni dei luoghi più rappresentativi del centro urbano. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.

Il progetto «Andria in Jazz» è promosso dal Comune di Andria — Assessorato alle Radici — insieme all’associazione «La Notte Bianca», con l’obiettivo di valorizzare gli artisti del territorio e celebrare il jazz come spazio di libertà, creatività e dialogo tra culture. Partecipare alle celebrazioni ufficiali UNESCO rappresenta per la città un momento di respiro internazionale, che rafforza il legame tra Andria e la grande tradizione jazzistica mondiale.

Il programma si apre presso il mercato comunale in Via Flavio Giugno — Via Orsini, dove Maria Luisa Mauro presenterà il suo progetto «Lazzari felici», un omaggio a Pino Daniele che fonde jazz e anima partenopea. Si prosegue in Piazza Catuma con Nicola Fragasso e il suo quintetto Soul Kitchen, per un set che porta le sonorità del soul-jazz nel cuore della città. A chiudere la serata sarà Patty Lomuscio, che si esibirà in Via La Corte, fronte Palazzo Ducale, con il trio «Sophisticated Lady», in un finale all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza jazzistica.

Il pubblico potrà dunque attraversare un ventaglio di sonorità che spazia dal jazz tradizionale al soul, fino alle contaminazioni con la musica folk e mediterranea. La rassegna guarda anche alle nuove generazioni, con l’intento di promuovere l’ascolto e la pratica musicale tra i giovani musicisti del territorio pugliese, offrendo loro visibilità e occasioni di crescita artistica.

L’International Jazz Day nasce su proposta del pianista Herbie Hancock ed è oggi una delle iniziative culturali più significative promosse dall’UNESCO a livello mondiale. Con «Andria in Jazz», la città pugliese condivide un messaggio chiaro: la musica costruisce ponti, e il jazz — con la sua storia fatta di inclusione, improvvisazione e dialogo — è uno degli strumenti più potenti per avvicinare generazioni, culture e comunità.