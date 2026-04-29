L’emozione di presentare ufficialmente il proprio programma elettorale alla città di Andria, l’entusiamo che nasce dal sentirsi responsabile del futuro della terra che ama e che da sempre ha curato nelle vesti di medico pediatra, il bagno di folla a testimoniare la forza della sfida che il dottor Sabino Napolitano ha lanciato in vista delle prossime elezioni in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Il centrodestra si è unito compatto attorno alla figura di Napolitano, la cittadinanza ha risposto presente. Frutto di idee e proposte forti e funzionali al miglioramento di Andria a 360° e che mettono a nudo le difficoltà che la città affronta quotidianamente da troppo tempo.

La “straordinaria normalità” che propone Napolitano significa evitare promesse irrealizzabili, ma allo stesso tempo vuol dire realizzare interventi essenziali per ristabilire degli standard qualitativi che ad Andria, sostiene, sono venuti meno negli ultimi anni. I punti cardinali sono cinque: salute, sicurezza, energia, ambiente e sport.

Centrale è portare a termine l’iter burocratico per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria; fondamentale è assicurare alla città nuovi agenti di Polizia Locale per elevare il livello di sicurezza, troppo spesso percepito troppo basso, soprattutto in alcune zone di periferia.

Innovativo il piano per una “città ecosostenibile”: accanto alla riduzione della TARI e agli incentivi per chi regolarmente la paga da cinque anni, salta all’occhio la proposta di una collaborazione diretta con il Gestore dei Servizi Energetici utile ad attivare le “comunità energetiche rinnovabili”. Significa abbattere i costi comunali con l’obbiettivo di avere nuove finanze spendibili per le esigenze della città.

Ancora: realizzare un parcheggio multipiano su Pendio San Lorenzo e un piano del verde efficiente accanto alla riapertura di tutti i parchi cittadini. E infine, non per importanza, la riqualificazione del Degli Ulivi e la risoluzione delle problematiche legate alle strutture sportive di Andria.

Insomma, di carne al fuoco per un’Andria “straordinariamente normale” ce n’è. Sabino Napolitano ha aperto il comizio arrivando in bici in via Regina Margherita: a meno di un mese dal voto, sale sui pedali e si prepara al rettilineo finale.