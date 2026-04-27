Erano i fornitori di droga del clan Pistillo di Andria nei comuni di Canosa di Puglia e Altamura. Arrivano le sentenze definitive per cinque persone condannate per traffico e detenzione di stupefacenti, reati commessi tra il 2014 e il 2023. Nel dettaglio, si tratta di Isabella Ciccolella, 40enne nata a Canosa, e Nunzia Sinisi, 43enne di Andria, mogli dei due fratelli boss Pistillo arrestati nel 2000 per vari reati tra cui omicidio. Entrambe sono state condannate a 4 anni di reclusione. E poi ancora il canosino Gianluca Matarrese, 49 anni, condannato a 6 anni, e degli altamurani Innocenzo Panicocolo e Luciano Donnazita, rispettivamente di 62 e 37 anni, condannati a 4 e 3 anni di reclusione. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte anche attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, attività tecniche e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, avevano già consentito nel maggio 2023 di eseguire venti provvedimenti cautelari, per quello che fu un vero e proprio colpo al clan Pistillo di Andria. Le indagini partirono l’11 febbraio del 2020 quando l’auto di un carabiniere in servizio ad Andria venne data alle fiamme a Ruvo di Puglia. L’inchiesta ha contestato l’esistenza di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti che gestiva le piazze di spaccio nella città di Andria, rifornendole con ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Accertati collegamenti con il clan Capriati di Bari ma anche con le province di Brindisi e Taranto, sempre in merito allo spaccio di stupefacenti. Dopo le sentenze di condanna, i carabinieri hanno dato esecuzione ai cinque ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari.