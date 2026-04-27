Sono state depositate sabato le liste definitive che correranno alle prossime elezioni amministrative di Andria, di seguito tutti i candidati lista per lista:
Per Giovanna Bruno Sindaco:
“XABC”:
- Daniela Maiorano
- Mirko Malcangi
- Gianluca Sanguedolce
- Nicola Tortora
- Massimo Sgaramella
- Francesca Sgarra
- Stefania D’Avanzo
- Antonella Marzano
- Lorenzo Zingaro
- Annalisa Pastore
- Rita De Maio
- Antonio Pugliese
- Nicoletta Anna Sibillano
- Graziella Asseliti
- Laura Zingaro
- Tomaso Miracapillo
- Mary Zinfollino
- Carmela Festa
- Riccardo Cirulli
- Francesco Fortunato
- Gioele Colasuonno
- Angelica Carretta
- Rosa Vurchio
- Vincenzo Pomarico
- Giacomo Dicataldo
“AZIONE con Carlo Calenda”:
- Maria Carmela Aniello
2. Nicola Basile
3. Giuseppe Casafina
4. Nunzia Casamassima
5. Luigia Cassetta
6. Marilena Cagnetti
7. Riccardo Confalone
8. Antonio Forlano
9. Gianluca Grumo
10. Elvira Ierardi
11. Giorgia Liso
12. Grazia Liso
13. Vincenzo Davide Lomuscio
14. Michela Magno
15. Antonio Majuri
16. Ilenia Carmela Marzano
17. Marta Nespoli
18. Annamaria Pastore
19. Nicla Piccini
20. Valentina Piombarolo
21. Patrizia Pizzolorusso
22. Angela Quacuarelli
23. Nunzia Federica Regano
24. Francesco Ricciardi
25. Francesco Giuseppe Scalera
26. Fiammetta Semeraro
27. Francesco detto Bruno Tucci
28. Savino detto Bino Vurchio
29. Beatrice Zinfolino
30. Gianluca Zingaro
“Partito Democratico”:
- Addario Giovanni
2. Asselti Grazia
3. Barile Anna
4. Bartoli Michele
5. Bruno Gianluca
6. Caldarola Michele
7. Carbone Maria
8. Di Bari Daniela
9. Di Gennaro Marisa
10. Di Leo Viviana
11. Fornelli Francesco
12. Fortunato Luigia
13. Leone Filomena
14. Leonetti Marco
15. Leonetti Nunzia
16. Lillo Giorgia
17. Liso Riccardina
18. Lomuscio Antonia
19. Losappio Raffaele
20. Losito Giuseppe
21. Marchio Lorenzo
22. Merra Salvatore
23. Montrone Vincenzo
24. Mosca Riccardo
25. Peloso Federico
26. Porro Cristoforo
27. Sergio Luigia
28. Sgarra Samanta
29. Sinisi Giorgio
30. Terrone Michele
31. Vilella Pasquale
“Movimento 5 Stelle/ Alleanza Verdi Sinistra”:
1. Coratella Vincenzo
2. Di Lorenzo Michele
3. Ciani Gennaro
4. Tedeschi Francesco
5. Leonetti Antonio
6. Pistillo Nadia
7. Merlanti Francesco
8. Serino Arianna Carmen
9. Di Schiena Vincenza
10. Pistillo Giuseppe
11. Loconte Alessandra
12. Campanile Rosa Anna
13. Caputo Saverio
14. Suriano Grazia
15. Carbutti Maurizio
16. Montrone Mariateresa
17. Losito Daniele
18. Leonetti Sabrina
19. Blasi Concetta
20. Antolini Maria Giusi
21. Ieva Nicola
22. Zagaria Giuseppina
23. Sapio Sergio
24. Cicciopastore Valeria
25. Santovito Carlo
26. Cassetta Luciana
27. Di Ceglie Domenico
“Progetto Andria”:
- Briguglio Domenico
2. Brudaglio Flora
3. Cafagna Sara
4. Carbone Pasquale
5. Colasuonno Pasquale
6. Di Pilato Pietro
7. Evangelista Leonardo
8. Faraone Addolorata (detta Doriana)
9. Guido Nicoletta
10. Inchingolo Aldo
11. Losappio Savino
12. Manco Marina
13. Mangino Camilla
14. Marmo Francesca
15. Modugno Giuseppe
16. Monterisi Miriana
17. Moschetta Domenico
18. Mucci Michele
19. Paradies Gennaro
20. Porcelli Cosimo
21. Saccotelli Riccardo
22. Sansonne Annamaria
23. Sargenti Cristina
24. Sdolfo Mariarosa
25. Simone Carlo
26. Sinisi Vincenzo
27. Taccardi Giovanni
“Bruno Sindaco”:
- Bellucci Priscilla
2. Brescia Gianpaolo Vito
3. Calvano Savino
4. Casamassima Domenico
5. Castelli Andrea
6. Ciciriello Angela
7. Colia Matteo
8. Conte Agnese
9. De Lucia Marianna
10. Fortunato Emanuele
11. Giordano Vito
12. Guglielmi Francescoriana
13. Inchingolo Roberto
14. Leone Gianluca
15. Liso Emanuella
16. Loiodice Riccardo
17. Lomuscio Michelina
18. Losito Alessia
19. Luzzi Anna
20. Matera Grazia
21. Pistillo Roberta
22. Raimondi Jacopo
23. Saccotelli Nunzia
24. Santovito Felice
25. Sardano Agata
26. Serino Annunziata
27. Sinisi Francesco
28. Tesse Giada
29. Troia Cesareo
30. Zenga Gaetana (detta Tania)
“AndriaLab”:
- Alicino Vito
2. Armenante Giovanna
3. Balducci Fabio
4. Cannone Salvatore detto Rino
5. Capece Massimiliano
6. Castrovilla Gianluca
7. Chiapperino Martina
8. Cifaratti Roberta
9. Falcetta Maria
10. Fasciano Michele
11. Fortunato Francesco
12. Giorgio Angela
13. Ieva Anna Maria
14. Inchingolo Sebastiano Stefano
15. Iovino Stefano
16. Loconte Mario
17. Lomonte Ilenia
18. Mastrolillo Francesco
19. Matera Tommaso
20. Mazzone Rosa
21. Montereale Angela
22. Paparusso Michele
23. Pistillo Giuseppe
24. Pizzolorusso Gianvito
25. Porcelluzzi Antonietta
26. Saccotelli Cinzia
27. Sgaramella Maria Immacolata
28. Sinisi Marianna
29. Vilella Giovanni
30. Zagaria Sebastiano
Per Sabino Napolitano Sindaco:
“Fratelli dItalia”:
- Raffaele Asselta (detto Lello)
2. Andrea Barchetta
3. Nunzia Berardino
4. Francesca Caldarone
5. Matteo Calvano
6. Domenica Colucci (detta Nika)
7. Nicola Cusmai
8. Simona De Tommaso
9. Lorenzo Di Cosmo
10. Emanuele Di Gennaro
11. Margherita Fortugno
12. Aurora Giordano
13. Feliciana Ieva (detta Licia)
14. Mauro Loconte
15. Maria Emanuella Lorusso
16. Giulio Marchio
17. Ilaria Antonella Marrone
18. Antonio Mastrodonato
19. Alessandra Mastrorillo
20. Sabino Miccoli
21. Alessia Pellegrino (detta Ale)
22. Antonio Porro
23. Palma Rella
24. Andrea Santamaria Ferraro (detto Santamaria)
25. Gaetano Scamarcio (detto Tano)
26. Salvatore Sgaramella
27. Angela Simone
28. Morena Sinisi
29. Maria Sofia Sorrenti
30. Carmela Tesse
31. Antonio Tragno (detto Tony)
32. Agnese Zagaria
“Andria fatti grande”:
- Giovanna Bruno
2. Antonio Campana
3. Leonardo Cannone
4. Riccardo Caporale
5. Sergio Capozza
6. Antonella Caterino
7. Aurora Cifaratti
8. Riccardo Dell’Olio
9. Rosa De Lucia
10. Francesco Fiore
11. Pasquale Fortunato
12. Antonio Guadagno
13. Vincenza Ieva
14. Vincenzo Leonetti
15. Martina Lomanuto
16. Mariana Lomuscio
17. Michele Lopetuso
18. Giovanni Lorusso
19. Alessia Losito
20. Michele Maiorano
21. Rossella Nicolamarino
22. Alessandra Porta
23. Nunzia Quacquarelli
24. Daniele Quagliarella (detto Dani)
25. Vincenzo Roberto
26. Maria Stefania Schiraldi
27. Valeria Zinni
28. Annalisa Patruno
29. Lovergine Grazia
30. Gazzillo Domenico
31. Addolorata Rella
“Forza Italia”:
- Marmo Nicola (detto Nino)
2. Barbaro Caterina
3. Burdo Giada
4. Carrozza Maria
5. D’Amore Antonella
6. Del Giudice Luigi
7. Dell’Osso Marco
8. De Nigris Giuseppe
9. Di Bari Michele
10. Di Chio Catia
11. Fisfola Marcello
12. Fracchiolla Donatella
13. Frisardi Riccardo
14. Fucci Pasquale
15. Fucci Ylenia
16. Lopetuso Rebecca
17. Lorusso Michele
18. Losito Angela
19. Mansi Roberta
20. Matera Francesco
21. Montereale Lorenzo
22. Monterisi Claudia
23. Montingelli Mauro
24. Moretti Giorgia
25. Piombarolo Noemi
26. Sgaramella Antonio
27. Sgarra Saverio
28. Tedesco Laura
29. Terlizzi Antonia
30. Valentino Francesca
31. Vurchio Nicola
32. Zingaro Savio
“Lega”:
Abbattista Michele
2. Acquaviva Paolo
3. Albo Paola
4. Anca Aniela Elena
5. Bartolomucci Teresa
6. Brudaglio Antonio
7. Casafina Roberta
8. Cassano Claudia
9. Civita Nicola
10. Colasuonno Paolo
11. D’Aniello Ilaria
12. Dimmito Nunzia
13. Falcetta Davide
14. Frisardi Angelo
15. Guida Vincenzo
16. Ieva Giovina
17. Lapenna Vincenzo
18. Leone Mariangela
19. Losito Carlo Riccardo
20. Losito Marilena
21. Marzano Maria Elena
22. Pastore Francesco Damiano
23. Pisani Vincenzo
24. Pollice Francesco
25. Porro Mariangela
26. Rella Nicola
27. Sgarra Anna Maria
28. Sgarra Gianluca
29. Zagaria Simone
“Andria Riparte- nPSI e IO SUD”:
- Federica Bartolomucci (detta Fede)
2. Vania Bruno
3. Ilaria Burdo
4. Benedetta Capo
5. Michela Caracciolo
6. Simone Carbutti
7. Fabio Carpini
8. Rossella Conversano
9. Mariateresa d’ Amore
10. Nicola Damiano Di Bari
11. Antonio di Gregorio
12. Alessandro Fortunato
13. Nicola Liso
14. Giorgia Limitone
15. Veronica Lamura
16. Nicola Lomuscio
17. Carmela Lorusso
18. Francesca Magliano (detta Vitti)
19. Savino Marrone
20. Luisa Maria Montenero
21. Riccardo Miracapillo
22. Vincenzo Minenna
23. Francesco Pastore
24. Antonio Pizzolorusso
25. Francesco Sansonna
26. Teresa Scamarcio
27. Pasquale Simone (detto Paky)
28. Vincenzo Sinisi
29. Giacomo Susco
30. Sabina Tammaccaro
31. Maria Elisa Zingaro
32. Grazia Rella