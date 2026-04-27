Sono state depositate sabato le liste definitive che correranno alle prossime elezioni amministrative di Andria, di seguito tutti i candidati lista per lista:

Per Giovanna Bruno Sindaco:

“XABC”:

  1. Daniela Maiorano
  2. Mirko Malcangi
  3. Gianluca Sanguedolce
  4. Nicola Tortora
  5. Massimo Sgaramella
  6. Francesca Sgarra
  7. Stefania D’Avanzo
  8. Antonella Marzano
  9. Lorenzo Zingaro
  10. Annalisa Pastore
  11. Rita De Maio
  12. Antonio Pugliese
  13. Nicoletta Anna Sibillano
  14. Graziella Asseliti
  15. Laura Zingaro
  16. Tomaso Miracapillo
  17. Mary Zinfollino
  18. Carmela Festa
  19. Riccardo Cirulli
  20. Francesco Fortunato
  21. Gioele Colasuonno
  22. Angelica Carretta
  23. Rosa Vurchio
  24. Vincenzo Pomarico
  25. Giacomo Dicataldo

“AZIONE con Carlo Calenda”:

  1. Maria Carmela Aniello
    2. Nicola Basile
    3. Giuseppe Casafina
    4. Nunzia Casamassima
    5. Luigia Cassetta
    6. Marilena Cagnetti
    7. Riccardo Confalone
    8. Antonio Forlano
    9. Gianluca Grumo
    10. Elvira Ierardi
    11. Giorgia Liso
    12. Grazia Liso
    13. Vincenzo Davide Lomuscio
    14. Michela Magno
    15. Antonio Majuri
    16. Ilenia Carmela Marzano
    17. Marta Nespoli
    18. Annamaria Pastore
    19. Nicla Piccini
    20. Valentina Piombarolo
    21. Patrizia Pizzolorusso
    22. Angela Quacuarelli
    23. Nunzia Federica Regano
    24. Francesco Ricciardi
    25. Francesco Giuseppe Scalera
    26. Fiammetta Semeraro
    27. Francesco detto Bruno Tucci
    28. Savino detto Bino Vurchio
    29. Beatrice Zinfolino
    30. Gianluca Zingaro

 

“Partito Democratico”:

  1. Addario Giovanni
    2. Asselti Grazia
    3. Barile Anna
    4. Bartoli Michele
    5. Bruno Gianluca
    6. Caldarola Michele
    7. Carbone Maria
    8. Di Bari Daniela
    9. Di Gennaro Marisa
    10. Di Leo Viviana
    11. Fornelli Francesco
    12. Fortunato Luigia
    13. Leone Filomena
    14. Leonetti Marco
    15. Leonetti Nunzia
    16. Lillo Giorgia
    17. Liso Riccardina
    18. Lomuscio Antonia
    19. Losappio Raffaele
    20. Losito Giuseppe
    21. Marchio Lorenzo
    22. Merra Salvatore
    23. Montrone Vincenzo
    24. Mosca Riccardo
    25. Peloso Federico
    26. Porro Cristoforo
    27. Sergio Luigia
    28. Sgarra Samanta
    29. Sinisi Giorgio
    30. Terrone Michele
    31. Vilella Pasquale

“Movimento 5 Stelle/ Alleanza Verdi Sinistra”:

1. Coratella Vincenzo
2. Di Lorenzo Michele
3. Ciani Gennaro
4. Tedeschi Francesco
5. Leonetti Antonio
6. Pistillo Nadia
7. Merlanti Francesco
8. Serino Arianna Carmen
9. Di Schiena Vincenza
10. Pistillo Giuseppe
11. Loconte Alessandra
12. Campanile Rosa Anna
13. Caputo Saverio
14. Suriano Grazia
15. Carbutti Maurizio
16. Montrone Mariateresa
17. Losito Daniele
18. Leonetti Sabrina
19. Blasi Concetta
20. Antolini Maria Giusi
21. Ieva Nicola
22. Zagaria Giuseppina
23. Sapio Sergio
24. Cicciopastore Valeria

25. Santovito Carlo
26. Cassetta Luciana
27. Di Ceglie Domenico

“Progetto Andria”:

  1. Briguglio Domenico
    2. Brudaglio Flora
    3. Cafagna Sara
    4. Carbone Pasquale
    5. Colasuonno Pasquale
    6. Di Pilato Pietro
    7. Evangelista Leonardo
    8. Faraone Addolorata (detta Doriana)
    9. Guido Nicoletta
    10. Inchingolo Aldo
    11. Losappio Savino
    12. Manco Marina
    13. Mangino Camilla
    14. Marmo Francesca
    15. Modugno Giuseppe
    16. Monterisi Miriana
    17. Moschetta Domenico
    18. Mucci Michele
    19. Paradies Gennaro
    20. Porcelli Cosimo
    21. Saccotelli Riccardo
    22. Sansonne Annamaria
    23. Sargenti Cristina
    24. Sdolfo Mariarosa
    25. Simone Carlo
    26. Sinisi Vincenzo
    27. Taccardi Giovanni

“Bruno Sindaco”:

  1. Bellucci Priscilla
    2. Brescia Gianpaolo Vito
    3. Calvano Savino
    4. Casamassima Domenico
    5. Castelli Andrea
    6. Ciciriello Angela
    7. Colia Matteo
    8. Conte Agnese
    9. De Lucia Marianna
    10. Fortunato Emanuele
    11. Giordano Vito
    12. Guglielmi Francescoriana
    13. Inchingolo Roberto
    14. Leone Gianluca
    15. Liso Emanuella
    16. Loiodice Riccardo
    17. Lomuscio Michelina
    18. Losito Alessia
    19. Luzzi Anna
    20. Matera Grazia
    21. Pistillo Roberta
    22. Raimondi Jacopo
    23. Saccotelli Nunzia
    24. Santovito Felice
    25. Sardano Agata
    26. Serino Annunziata
    27. Sinisi Francesco
    28. Tesse Giada
    29. Troia Cesareo
    30. Zenga Gaetana (detta Tania)

“AndriaLab”:

  1. Alicino Vito
    2. Armenante Giovanna
    3. Balducci Fabio
    4. Cannone Salvatore detto Rino
    5. Capece Massimiliano
    6. Castrovilla Gianluca
    7. Chiapperino Martina
    8. Cifaratti Roberta
    9. Falcetta Maria
    10. Fasciano Michele
    11. Fortunato Francesco
    12. Giorgio Angela
    13. Ieva Anna Maria
    14. Inchingolo Sebastiano Stefano
    15. Iovino Stefano
    16. Loconte Mario
    17. Lomonte Ilenia
    18. Mastrolillo Francesco
    19. Matera Tommaso
    20. Mazzone Rosa
    21. Montereale Angela
    22. Paparusso Michele
    23. Pistillo Giuseppe
    24. Pizzolorusso Gianvito
    25. Porcelluzzi Antonietta
    26. Saccotelli Cinzia
    27. Sgaramella Maria Immacolata
    28. Sinisi Marianna
    29. Vilella Giovanni
    30. Zagaria Sebastiano

Per Sabino Napolitano Sindaco:

“Fratelli dItalia”:

  1. Raffaele Asselta (detto Lello)
    2. Andrea Barchetta
    3. Nunzia Berardino
    4. Francesca Caldarone
    5. Matteo Calvano
    6. Domenica Colucci (detta Nika)
    7. Nicola Cusmai
    8. Simona De Tommaso
    9. Lorenzo Di Cosmo
    10. Emanuele Di Gennaro
    11. Margherita Fortugno
    12. Aurora Giordano
    13. Feliciana Ieva (detta Licia)
    14. Mauro Loconte
    15. Maria Emanuella Lorusso
    16. Giulio Marchio
    17. Ilaria Antonella Marrone
    18. Antonio Mastrodonato
    19. Alessandra Mastrorillo
    20. Sabino Miccoli
    21. Alessia Pellegrino (detta Ale)
    22. Antonio Porro
    23. Palma Rella
    24. Andrea Santamaria Ferraro (detto Santamaria)
    25. Gaetano Scamarcio (detto Tano)
    26. Salvatore Sgaramella
    27. Angela Simone
    28. Morena Sinisi
    29. Maria Sofia Sorrenti
    30. Carmela Tesse
    31. Antonio Tragno (detto Tony)
    32. Agnese Zagaria

“Andria fatti grande”:

  1. Giovanna Bruno
    2. Antonio Campana
    3. Leonardo Cannone
    4. Riccardo Caporale
    5. Sergio Capozza
    6. Antonella Caterino
    7. Aurora Cifaratti
    8. Riccardo Dell’Olio
    9. Rosa De Lucia
    10. Francesco Fiore
    11. Pasquale Fortunato
    12. Antonio Guadagno
    13. Vincenza Ieva
    14. Vincenzo Leonetti
    15. Martina Lomanuto
    16. Mariana Lomuscio
    17. Michele Lopetuso
    18. Giovanni Lorusso
    19. Alessia Losito
    20. Michele Maiorano
    21. Rossella Nicolamarino
    22. Alessandra Porta
    23. Nunzia Quacquarelli
    24. Daniele Quagliarella (detto Dani)
    25. Vincenzo Roberto
    26. Maria Stefania Schiraldi
    27. Valeria Zinni
    28. Annalisa Patruno
    29. Lovergine Grazia
    30. Gazzillo Domenico
    31. Addolorata Rella

“Forza Italia”:

  1. Marmo Nicola (detto Nino)
    2. Barbaro Caterina
    3. Burdo Giada
    4. Carrozza Maria
    5. D’Amore Antonella
    6. Del Giudice Luigi
    7. Dell’Osso Marco
    8. De Nigris Giuseppe
    9. Di Bari Michele
    10. Di Chio Catia
    11. Fisfola Marcello
    12. Fracchiolla Donatella
    13. Frisardi Riccardo
    14. Fucci Pasquale
    15. Fucci Ylenia
    16. Lopetuso Rebecca
    17. Lorusso Michele
    18. Losito Angela
    19. Mansi Roberta
    20. Matera Francesco
    21. Montereale Lorenzo
    22. Monterisi Claudia
    23. Montingelli Mauro
    24. Moretti Giorgia
    25. Piombarolo Noemi
    26. Sgaramella Antonio
    27. Sgarra Saverio
    28. Tedesco Laura
    29. Terlizzi Antonia
    30. Valentino Francesca
    31. Vurchio Nicola
    32. Zingaro Savio

“Lega”:


  1.  Abbattista Michele
    ​2. Acquaviva Paolo
    ​3. Albo Paola
    4. ​Anca Aniela Elena
    5. ​Bartolomucci Teresa
    6. Brudaglio Antonio
    7. ​Casafina Roberta
    8. ​Cassano Claudia
    ​9. Civita Nicola
    10. ​Colasuonno Paolo
    11. ​D’Aniello Ilaria
    12. ​Dimmito Nunzia
    ​13. Falcetta Davide
    ​14. Frisardi Angelo
    ​15. Guida Vincenzo
    ​16. Ieva Giovina
    17. ​Lapenna Vincenzo
    ​18. Leone Mariangela
    19. ​Losito Carlo Riccardo
    ​20. Losito Marilena
    ​21. Marzano Maria Elena
    22. ​Pastore Francesco Damiano
    ​23. Pisani Vincenzo
    24. ​Pollice Francesco
    25. ​Porro Mariangela
    26. ​Rella Nicola
    ​27. Sgarra Anna Maria
    28. ​Sgarra Gianluca
    ​29. Zagaria Simone

“Andria Riparte- nPSI e IO SUD”:

  1. Federica Bartolomucci (detta Fede)
    2. Vania Bruno
    3. Ilaria Burdo
    4. Benedetta Capo
    5. Michela Caracciolo
    6. Simone Carbutti
    7. Fabio Carpini
    8. Rossella Conversano
    9. Mariateresa d’ Amore
    10. Nicola Damiano Di Bari
    11. Antonio di Gregorio
    12. Alessandro Fortunato
    13. Nicola Liso
    14. Giorgia Limitone
    15. Veronica Lamura
    16. Nicola Lomuscio
    17. Carmela Lorusso
    18. Francesca Magliano (detta Vitti)
    19. Savino Marrone
    20. Luisa Maria Montenero
    21. Riccardo Miracapillo
    22. Vincenzo Minenna
    23. Francesco Pastore
    24. Antonio Pizzolorusso
    25. Francesco Sansonna
    26. Teresa Scamarcio
    27. Pasquale Simone (detto Paky)
    28. Vincenzo Sinisi
    29. Giacomo Susco
    30. Sabina Tammaccaro
    31. Maria Elisa Zingaro
    32. Grazia Rella

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