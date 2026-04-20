Il Comune di Andria informa la cittadinanza che, nell’ambito degli interventi di “Riqualificazione del verde della Villa Comunale G. Marano”, approvati con D.G.C. 257 del 19/12/2024, a partire dal giorno 23 aprile e fino al 20 maggio è VIETATO calpestare le aiuole individuate e indicate.

Il provvedimento si rende necessario per consentire il regolare svolgimento dei lavori di messa a dimora del prato, che comprendono operazioni di preparazione del terreno, aratura, semina e successive attività necessarie all’attecchimento del manto erboso. Si invita pertanto tutta la cittadinanza a rispettare il divieto e la segnaletica predisposta, al fine di garantire la buona riuscita degli interventi, preservare il decoro urbano e non interferire con il regolare svolgimento dei lavori.